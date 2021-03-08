В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 47 человек, трое умерли

В Севастополе по состоянию на утро 8 марта зарегистрированы 47 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе Правительства города, умерли три человека в возрасте от 62 до 93 лет. 28 человек выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12372 человека. В настоящий момент выздоровели 11478 человек, 518 умерло.

Под наблюдением находится 672 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.