В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 48 человек, трое умерли

По состоянию на утро 6 марта зарегистрированы 48 новых случаев заболевания COVID-19. 26 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 63 до 73 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12274 человека. В настоящий момент выздоровел 11401 человек, 512 умерло. Под наблюдением находится 684 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.