В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 493 человека

В Севастополе за сутки зарегистрировали ещё 493 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Пять пациентов в возрасте от 62 до 82 лет умерли. Об этом сообщили в пресс-службе городского Правительства.

Также в специализированные отделения госпитализировали 72 человека. На утро 4 февраля лечение в больницах проходят 647 человек, из них 512 – с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего в Инфекционной больнице, 1-й и 9-й городских больницах на текущий момент развернуты 839 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года на территории Севастополя выявили 59 346 заболевших COVID-19. Выздоровели 51 922 человека, из них 64 – за последние сутки. Также из больниц выписали 52 пациента. 1979 человек умерли.

Напоминаем, в городе продолжается кампания по вакцинации. Прививку делают в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях. Также развёрнуты пункты в ТЦ «Муссон» и «SeaMall», на площадях Нахимова и Захарова.

По состоянию на утро 4 февраля первый компонент вакцины получили 296 593 человека. Вторую прививку сделали 282 784 севастопольца.