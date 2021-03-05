В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 50 человек, трое умерли

В Севастополе по данным на 5 марта зафиксированы 50 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли три человека в возрасте от 37 до 83 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжёлыми хроническими заболеваниями. 24 человека выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12226 человек. В настоящий момент выздоровели 11375 человек, 509 умерло.

Под наблюдением находится 657 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.