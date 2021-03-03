В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 54 человека, трое умерли

В Севастополе по данным на 3 марта обнаружено 54 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли три человека в возрасте от 82 до 92 лет. После выздоровления выписаны 98 человек. Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 12121 человек. В настоящий момент выздоровели 11230 человек, 502 умерло.

Под наблюдением находится 629 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.