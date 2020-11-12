В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 55 человек, четверо умерли

В Севастополе по состоянию на утро 12 ноября зафиксировано 55 новых случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы Правительства города, 22 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 17 до 93 лет. Умерли мужчины в возрасте 62 и 73 лет, женщины в возрасте 79 и 93 лет.

Кроме того, 152 человека выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3306 человек. В настоящий момент выздоровело 2298 человек, 87 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 323 человека: 155 — в инфекционной больнице, 165 — в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны, в «Изумруде» — 41 человек, на амбулаторном лечении — 572 человека. Под наблюдением находится 639 человека — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».