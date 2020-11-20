В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 56 человек

В Севастополе по состоянию на утро 20 ноября зафиксировано 56 новых случаев заболевания COVID-19. По данным Правительства города, заболевшие – местные жители в возрасте от 12 до 82 лет. Из них 18 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Кроме того, 91 человек выписан после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3751 человек. В настоящий момент выздоровело 3129 человек, 99 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 270 человек: 154 – в инфекционной больнице, 113 – в девятой горбольнице, трое «гражданских» пациентов находятся в госпитале Минобороны, в «Изумруде» – 47 человек, на амбулаторном лечении – 227 человек. Под наблюдением находится 586 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».