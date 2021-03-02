В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 57 человек, трое умерли

В Севастополе по состоянию на 2 марта зарегистрированы 57 новых случаев заболевания коронавирусом, уточнили в пресс-службе Правительства города. Умерли три человека в возрасте от 68 до 88 лет. 92 человека выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 12067 человек. В настоящий момент выздоровели 11132 человека, 499 умерло.

Под наблюдением находится 605 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.