В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 57 человек

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В Севастополе по данным на утро 22 ноября обнаружено 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным пресс-службы Правительства города, заболевшие – местные жители в возрасте от двух до 83 лет. Из них 13 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Кроме того, 31 человек выписан после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3867 человек.

В настоящий момент выздоровело 3288 человек, 99 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 245 человек: 131 – в инфекционной больнице, 110 – в девятой горбольнице, трое «гражданских» пациентов находятся в госпитале Минобороны, в «Изумруде» – 54 человека, на амбулаторном лечении – 209 человек.

Под наблюдением находится 634 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».