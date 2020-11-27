В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 58 человек, двое умерли

В Севастополе по данным на 27 ноября зарегистрированы 58 новых случаев заболевания COVID-19. Как отметили в пресс-службе Правительства города, заболевшие – люди в возрасте от двух лет до 91 года. Из них 16 человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Скончались двое мужчин в возрасте 68 и 75 лет. 70 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4156 человек. В настоящий момент выздоровело 3648 человек, 114 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 166 человек, в «Изумруде» – 71 человек, на амбулаторном лечении – 202 человека. Под наблюдением находится 592 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал @nts_novosti. Там мы публикуем подборки самых важных и срочных новостей города-героя, а также эксклюзивы НТС на острые темы.