В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 59 человек, трое умерли

В Севастополе по данным на утро 1 марта зафиксированы 59 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли три человека в возрасте 69 и 70 лет. После выздоровления выписаны 95 человек.Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 12010 человек. В настоящий момент выздоровели 11040 человек, 496 умерло.

Под наблюдением находится 613 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.