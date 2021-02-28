В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 60 человек, трое умерли

По состоянию на утро 28 февраля зарегистрированы 60 новых случаев заболевания COVID-19. 126 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 71 года до 96 лет.

Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 11951 человек. В настоящий момент выздоровели 10945 человек, 493 умерло. Под наблюдением находится 624 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.