В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 63 человека, трое умерли

В Севастополе по данным на 22 февраля зарегистрированы 63 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли три человека в возрасте от 54 до 62 лет.

57 человек выписаны после выздоровления.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11567 человек. В настоящий момент выздоровели 10429 человек, 475 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 248 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 22 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 58%.

Под наблюдением находится 667 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.