В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 63 человека

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В Севастополе по состоянию на утро 25 октября зарегистрировано 63 новых случая заболевания COVID-19. Пациенты – местные жители в возрасте от 15 лет до 81 года, уточнили в пресс-службе Правительства города.

Кроме того, 23 человека выписано после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1976 человек.

В настоящий момент выздоровели 1285 человека, 56 человек умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 233 человека: в инфекционной больнице 83, в девятой горбольнице 145 человек, пять — в госпитале Минобороны, в «Изумруде» — 65 человек, на амбулаторном лечении — 296 человек.

Под наблюдением находится 392 человека — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».