В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 64 человека, трое умерли

В Севастополе по данным на утро 25 февраля зарегистрированы 64 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли три человека в возрасте от 67 до 82 лет. 64 человека выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11764 человека. В настоящий момент выздоровели 10612 человек, 482 умерло.

Под наблюдением находится 600 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.