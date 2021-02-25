В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 64 человека, трое умерли

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В Севастополе по данным на утро 25 февраля зарегистрированы 64 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли три человека в возрасте от 67 до 82 лет. 64 человека выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11764  человека. В настоящий момент выздоровели 10612 человек, 482 умерло.   
Под наблюдением находится 600 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. 

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