В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 65 человек, двое умерли

По состоянию на утро 23 февраля зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19. 57 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 38 и 84 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось хроническими заболеваниями.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11632 человека. В настоящий момент выздоровели 10486 человек, 477 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 264 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 22 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 59%.

Под наблюдением находится 648 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.