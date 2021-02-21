В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 68 человек, трое умерли

По состоянию на утро 21 февраля зарегистрированы 68 новых случаев заболевания COVID-19. 79 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 62 до 92 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11504 человека. В настоящий момент выздоровели 10372 человека, 472 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 246 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 22 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 58%. Под наблюдением находится 673 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.