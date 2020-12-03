В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 72 человека, трое умерли

В Севастополе по данным на 3 декабря зафиксировано 72 новых случая заболевания коронавирусом. В пресс-службе Правительства города отметили: возраст заболевших – от пяти до 90 лет. Из них 36 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Скончались двое мужчин в возрасте 74 и 79 лет и 73-летняя женщина.Кроме того, 101 человек выписан после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4549 человек. В настоящий момент выздоровел 4101 человек, 129 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 143 человека, в «Изумруде» – 102, на амбулаторном лечении – 150 человек. Под наблюдением находится 540 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.