В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 74 человека, четверо умерли

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По состоянию на утро 4 декабря в Севастополе зарегистрировано 74 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского Правительства. Из них 23 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от пяти до 80 лет. 63 человека выписаны после выздоровления. Также скончались трое мужчин в возрасте 68, 73 и 79 лет и 80-летняя женщина.Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4623 человека. В настоящий момент выздоровели 4164 человека, 133 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 137 человек, в «Изумруде» – 94. На амбулаторном лечении – 163 человека. Под наблюдением находится 566 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07. Единый федеральный номер по COVID-19: 122.