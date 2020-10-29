В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 74 человека, двое скончались

В Севастополе по состоянию на утро 29 октября зафиксировано 74 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит портал официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

По данным Севздрава, 33 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 41 человек — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 12 до 83 лет.

Умерло двое: женщина в возрасте 81 года и мужчина 67 лет. В обоих случаях течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний.

Кроме того за сутки выздоровели и выписались из больниц 27 человека.

Всего с начала пандемии в нашем городе заболели COVID-19 2238 человек, выздоровели 1400, умерло 63 пациента.

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