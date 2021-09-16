В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 74 человека. Свежую статистику на утро 16 сентября сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли шесть человек в возрасте от 29 лет до 81 года.

Медики следят за состоянием 790 человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, но у них самих диагноз пока не подтвердился.

Выздоровели и выписались 102 человека.

В Роспотребнадзоре сообщили обновлённые данные за всё время пандемии: в нашем городе коронавирусом в общей сложности заболели 28 909 человек, выздоровели 26 726 человек, 1083 умерли.

В городе продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. На утро 16 сентября первую прививку от коронавируса сделали 135 683 человека, второй компонент 126 173 жителя.