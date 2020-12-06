В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 75 человек, четверо умерли

В Севастополе по данным за 6 декабря зафиксированы 75 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы Правительства города, заболели люди в возрасте от 16 до 82 лет. 13 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Скончались двое мужчин в возрасте 76 и 83 лет и две женщины в возрасте 79 и 85 лет.

27 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4769 человек. В настоящий момент выздоровели 4286 человек, 140 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 119 человек, в «Изумруде» – 107, на амбулаторном лечении – 198 человек. Под наблюдением находится 590 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал @nts_novosti. Там мы публикуем подборки самых важных и срочных новостей города-героя, а также эксклюзивы НТС на острые темы.