В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 78 человек, двое умерли

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По состоянию на утро 13 декабря зарегистрировано 78 новых случаев заболевания COVID-19. 38 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от 13 до 88 лет. 44 человека выписаны после выздоровления.

Скончались два человека в возрасте 73 и 87 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5289 человек. В настоящий момент выздоровели 4885 человек, 167 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 130 человек, в «Изумруде» – 136. На амбулаторном лечении – 81 человек.

Под наблюдением находится 533 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.