В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 79 человек

В Севастополе по состоянию на утро 2 ноября 79 человек заболели коронавирусом. В пресс-службе Правительства города уточнили: 24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 55 человек — на амбулаторном лечении. Уточняется, что все заболевшие – местные жители в возрасте от 2 лет до 81 года. Кроме того, 7 человек выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2557 человек. В настоящий момент выздоровели 1630 человек, 69 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 289 человек: 149 — в инфекционной больнице , 139 — в девятой горбольнице, один в госпитале Минобороны, в «Изумруде» — 38 человек, на амбулаторном лечении — 553 человека.Под наблюдением находится 577 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».