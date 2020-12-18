В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 80 человек, двое умерли

В Севастополе по данным на 18 декабря зарегистрировано 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Как уточнили в пресс-службе Правительства города, заболели люди от пяти до 88 лет. Из них 18 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Скончались двое пациентов в возрасте 83 и 88 лет.

Кроме того, 82 человека выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5682 человека. В настоящий момент выздоровели 5315 человека, 187 умерло.На сегодняшний день в стационарах находится 160 человек, в отделении для лечения пациентов болеющих в легкой форме – 182. На амбулаторном лечении – 8 человек. Под наблюдением находится 576 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.