В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 82 человека, двое скончались

В Севастополе по данным на 22 декабря обнаружено 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как отметили в пресс-службе Правительства города, заболевшие – люди в возрасте от 12 до 86 лет. Скончались два человека в возрасте 65 и 82 лет. Кроме того, 115 человек выписаны после выздоровления.Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6011 человек. В настоящий момент выздоровели 5557 человек, 202 умерло.На сегодняшний день в стационарах находится 198 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 183. На амбулаторном лечении – 42 человека. Под наблюдением находится 548 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.