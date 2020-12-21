В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 83 человека, четыре умерли

В Севастополе по данным на 21 декабря обнаружено 83 новых случаев заболевания коронавирусом. Как уточнили в пресс-службе Правительства города, новые пациенты — люди в возрасте от одного года до 92 лет. Скончались четыре человека в возрасте от 56 до 75 лет. Три человека выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5929 человек. В настоящий момент выздоровели 5442 человека, 200 умерло.На сегодняшний день в стационарах находится 217 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме – 190. На амбулаторном лечении – 58 человек. Под наблюдением находится 558 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.