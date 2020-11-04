В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 83 человека, один умер

В Севастополе по состоянию на утро 4 ноября выявлено 83 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит портал Официальной информации о COVID-19 в России стопкоронавирус.рф.

По данным пресс-службы Правительства Севастополя, 26 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении.

Заболевшие – местные жители в возрасте от семи до 88 лет. 165 человек выписаны после выздоровления. Умерла женщина в возрасте 75 лет.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 268 человек: 149 — в инфекционной больнице, 117 — в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны, в «Изумруде» — 33 человека, на амбулаторном лечении — 518 человек. Под наблюдением находится 624 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Всего с начала пандемии в нашем городе зафиксировано 2718 случаев заболевания новой инфекцией, 1822 человек выздоровели, 72 умерли.