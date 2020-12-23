В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 83 человека, пятеро умерли

В Севастополе по данным на утро 23 декабря обнаружено 83 новых случая заболевания коронавирусом. Как уточнили в пресс-службе Правительства города, новые пациенты — в возрасте от года до 83 лет.

Скончалось пять человек в возрасте от 63 до 90 лет.

Кроме того, 110 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6094 человека. В настоящий момент выздоровели 5667 человек, 207 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 189 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 182. На амбулаторном лечении – 19 человек.

Под наблюдением находится 548 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.