В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 85 человек, трое скончались

В Севастополе по данным на 27 декабря обнаружено 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Как уточнили в пресс-службе Правительства города, заболели люди в возрасте от четырёх до 78 лет.

Скончались три человека в возрасте от 61 года до 84 лет.

Кроме того, 53 человека выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6428 человек. В настоящий момент выздоровели 5997 человек, 223 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 187 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 191.

Под наблюдением находится 592 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.