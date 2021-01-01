В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 87 человек, один умер

За минувшие сутки в Севастополе коронавирусом заболели 87 человек в возрасте от трёх до 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Также, по данным Департамента здравоохранения, скончался один человек в возрасте 83-х лет.

Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 6850 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 6445 человек, из них 80 – за последние сутки. 240 – умерли.

В стационарах проходит лечение 151 пациент, в отделении для больных с легкой формой коронавируса – 172.

Под наблюдением – 649 человек. Это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.