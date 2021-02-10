В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 89 человек, четверо умерли

В Севастополе по состоянию на утро 10 февраля зарегистрированы 89 новых случаев заболевания COVID-19, уточнили в пресс-службе Правительства города. Умерли четыре человека в возрасте от 52 до 82 лет. После выздоровления выписаны 90 человек.Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10 654 человека. В настоящий момент выздоровели 9503 человека, 429 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 344 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 60 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 49%. Под наблюдением находится 735 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.