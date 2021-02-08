В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 90 человек, четверо умерли

В Севастополе по данным на утро 8 февраля зарегистрированы 90 новых случаев заболевания COVID-19, уточнили в пресс-службе Правительства города. Умерли четыре человека в возрасте от 81 года до 94 лет. После выздоровления выписаны 23 человека.Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10 474 человека. В настоящий момент выздоровели 9327 человек, 421 умер.

На сегодняшний день в стационарах находится 376 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 72 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 51,8%. Под наблюдением находится 602 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.