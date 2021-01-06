В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 90 человек, пятеро умерли

В Севастополе по состоянию на 6 января зафиксировано 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Как отметили в пресс-службе Правительства города, умерли пять человек в возрасте от 67 до 89 лет.

Кроме того, 85 человек выписаны после выздоровления.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7284 человека. В настоящий момент выздоровели 6720 человек, 258 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 172 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 212 человек.

Под наблюдением находится 596 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.