В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 93 человека, четверо умерли

В Севастополе по состоянию на утро 6 февраля зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19.

105 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 70 до 90 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10293 человека. В настоящий момент выздоровели 9246 человек, 417 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 392 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 69 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 49%.

Под наблюдением находится 586 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.