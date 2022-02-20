В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 938 человек

За последние сутки в Севастополе выявили 938 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 5 человек в возрасте от 78 до 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города 20 февраля. В ковидные стационары госпитализировали ещё 47 человек. Выписали 22 пациента. В больницах находятся 675 пациентов, из них 519 – с подтверждённым COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развёрнуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

Напомним, в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

На утро 20 февраля сделали прививку от коронавируса 302 712 человек. Второй этап вакцинации прошли 289 652 жителя Севастополя.