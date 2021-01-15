В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 96 человек, шестеро умерли

В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 96 человек. Данные по состоянию на 15 января опубликовала пресс-служба Правительства города. Умерли шесть человек в возрасте от 64 до 85 лет. Кроме того, 90 человек выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8130 человек. В настоящий момент выздоровели 7377 человек, 308 умерло.На сегодняшний день в стационарах находится 277 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 211 человек. Под наблюдением находится 603 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.