В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 96 человек

В Севастополе продолжается рост заболеваний коронавирусом в сутки. По данным на 25 июня зафиксировано 96 новых случаев COVID-19, передает пресс-служба Правительства города. Умерли три человека в возрасте от 66 до 72 лет. После выздоровления выписаны 42 человека.

Под наблюдением находится 401 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 16 054 человека: выздоровели 14 453 человека, 720 умерли.

На сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали 78 932 человека. Второй этап вакцинации прошли 64 765 жителей региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Пройти вакцинацию можно в пунктах в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».