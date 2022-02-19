В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 960 человек

По данным на утро 19 февраля, в Севастополе выявлено 960 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Пять человек в возрасте от 64 до 95 лет умерли от осложнений, связанных с инфекцией.

За сутки в специализированные стационары госпитализировали 67 человек, выписались 105 пациентов.Сейчас в больницах города находится 658 пациентов, у 520 из них подтвердился диагноз коронавирус. В общей сложности в инфекционке1-й и 9-й горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 68 752 человека, выздоровели 58 091. В города продолжается компания по вакцинации. На утро 19 февраля первую прививку сделали 302 568 человек, вторую – 289 419 жителей.