В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 98 человек, семь умерли

По состоянию на утро 23 января зарегистрировано 98 новых случаев заболевания COVID-19. 94 человека выписаны после выздоровления. Умерли семь человек в возрасте от 58 до 98 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8905 человек. В настоящий момент выздоровели 8057 человек, 355 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 309 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 148 человек. Под наблюдением находится 692 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 539 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.