В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 99 человек, четверо умерли

В Севастополе по данным на 29 января зафиксированы 99 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным Правительства города, умерли четыре человека в возрасте от 71 года до 96 лет. После выздоровления выписаны 85 человек. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9500 человек. В настоящий момент выздоровели 8566 человек, 385 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 354 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 108 человек. Под наблюдением находится 641 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 667 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.