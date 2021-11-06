В Севастополе за сутки коронавирусом заболели ещё 348 человек

За сутки в Севастополе коронавирусом заболели ещё 348 человек. Умерли 12 человек в возрасте от 58 до 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Выздоровели и выписались 335 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, за время всей пандемии COVID-19 в Севастополе новой инфекцией заболели 40 433 человек, 34 033 выздоровели, 1 404 умерли.

С февраля в нашем городе проходит прививочная кампания. Работают кабинеты в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях. Кроме того, работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

На утро 4 ноября первую прививку от COVID-19 сделали 194 269 человек, вторую – 161 439. По данным Севздрава, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.