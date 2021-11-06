В Севастополе за сутки коронавирусом заболели еще 349 человек

В Севастополе на 6 ноября коронавирусом заразилось еще 349 человек. Умерли 15 пациентов в возрасте от 39 до 95 лет. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.

Также выписаны после выздоровления 250 человек.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 41 136 человек, выздоровели 34 550 человека, 1 433 умерли.

В городе активно продолжается кампания по вакцинации. Прививку можно сделать в поликлиниках, ФАПах, а также в сельских врачебных амбулаториях. Кроме того, в Севастополе работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

На утро 6 ноября первую прививку от COVID-19 сделали 197 959 человек, вторую – 163 658. Как сообщает Севздрав, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.