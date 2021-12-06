В Севастополе за сутки коронавирусом заболели менее 200 человек

За сутки в Севастополе зафиксировано 195 новых случаев заболевания коронавирусом. Данные на утро 6 декабря сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Умерли 8 человек в возрасте от 57 до 90 лет.

Выписались после выздоровления 82 человека.

В Роспотребнадзоре сообщили уточнённую статистику за время всей пандемии коронавируса в Севастополе: новой инфекцией заболели 49 960 человек, выздоровели 45 481 человек, 1 734 умерли.

В городе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. На утро 6 декабря первую прививку от коронавируса сделали 251 936 человека, вторую – 226 407 жителей. Как уточнили в Севздраве, случаев осложнения после вакцинации в регионе не зафиксировано.