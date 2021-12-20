В Севастополе за сутки коронавирусом заразились 108 граждан

На утро 20 декабря новую коронавирусную инфекцию выявили у еще 108 севастопольцев. Умерли два человека в возрасте 68 и 93 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Выздоровели и выписались 36 человек.

По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 52 007 человек, 48 348 выздоровели, 1 808 умерли.

Напомним, с февраля этого года в городе активно проходит прививочная кампания. Пункты вакцинации развёрнуты в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях. Также работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

По последним данным, первую прививку от коронавируса сделали 267 600 человек, вторую — 250 503 жителей. Как отметили в Севздраве, осложнений после вакцинации не зафиксировано.