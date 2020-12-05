В Севастополе за сутки коронавирусом заразился 71 человек, трое умерли

В Севастополе по данным на 5 декабря зафиксирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. Как отметили в пресс-службе Правительства города, заболевшие – в возрасте от 15 лет до 81 года. 22 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Скончались двое мужчин в возрасте 87 и 61 лет , и женщина 63 лет.

95 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4694 человека. В настоящий момент выздоровели 4259 человек, 136 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 129 человек, в «Изумруде» – 103, на амбулаторном лечении – 144 человека.

Под наблюдением находится 626 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.