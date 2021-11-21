В Севастополе за сутки от COVID-19 умерли 12 человек от 33 до 100 лет

Ещё 337 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Севастополе за минувшие сутки. Умерли 12 человек в возрасте от 33 до 100 лет. Выздоровели и выписались 611 человек. Статистику на 19 ноября опубликовала пресс-служба Правительства региона.

За всё время пандемии коронавирусной инфекции в Севастополе заболели в общей сложности 45 683 человека, выздоровели 38 509 человек, 1 568 умерли.

Кампания по вакцинации от COVID-19 продолжается в нашем городе.

По состоянию на 19 ноября первый компонент прививки получили 223 232 человека, второй – 187 953 жителя. В Севздраве сообщают, что осложнений после прививки в городе на зафиксировано.

Напомним, в Правительстве страны определили, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения. Для Севастополя это около 328 тысяч человек. Причем, в формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.