В Севастополе за сутки скончался еще один пожилой житель с COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Еще один житель Севастополя с обнаруженным COVID-19 скончался за сутки в больнице. Пациенту было 78 лет, передает пресс-служба правительства города.

В Крыму COVID-19 обнаружен еще у 24 человек «Диагноз был подтвержден при жизни. Течение болезни осложнилось тяжелой двусторонней пневмонией и отеком легких. Осложнения привели к летальному исходу», — уточнили в сообщении.

В Севастополе за минувшие сутки новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано не было. Всего с начала года в городе заразились коронавирусом 356 человек, а выздоровели уже 295 человек.