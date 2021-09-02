В Севастополе за сутки выявили 131 новый случай COVID-19

В Севастополе за сутки выявили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Три пациента в возрасте от 54 до 83 лет умерли. Такие данные приводит городское правительство на утро 2 сентября.

Медики наблюдают за состоянием 729 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, но коронавирус у них не подтверждён.

Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 был выявлен у 27 464 человек. Выздоровели 24 908 человек, из них 158 – за последние сутки. Не смогли побороть инфекцию 1025 пациентов.

В Севастополе продолжается кампания по вакцинации населения. 131 259 человек получили первый компонент прививки, второй этап прошли 120 559 жителей.

Прививку можно сделать в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях. Мобильные пункты работают на площадях Нахимова и Захарова, а также внутри ТЦ «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».