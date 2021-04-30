В Севастополе за сутки выявили 21 случай COVID-19

В Севастополе за последние сутки коронавирусом заболел 21 человек. Трое горожан в возрасте от 65 до 94 лет скончались. Об этом сообщает пресс-служба местного Правительства.

Ещё 15 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 14 064 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За это время выздоровели 12921 человек, 622 – умерли.

На сегодняшний день 296 человек находятся под наблюдением – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.